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Kayseri'de 8 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polisin iki ayrı uygulama noktasında durdurduğu araçlarda yaptığı aramalarda toplam 8 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

11 Eylül 2017 15:45

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin iki ayrı uygulama noktasında durdurduğu araçlarda yaptığı aramalarda toplam 8 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Sivas karayolundaki uygulama noktasında, sürücülüğünü İran uyruklu Y.T\'nin yaptığı Batman plakalı TIR\'ı durdurdu. TIR\'ın dorsesinde yapılan aramada, altındaki bölmede, 6 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.
Malatya karayolu uygulama noktasındaki olayda ise Mersin plakalı bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bu aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

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