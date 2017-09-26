Kayseri'de 70 sanıklı FETÖ davasının 2'nci duruşması başladı (2)

TUTUKSUZ SANIK SUVAR: KTO\'DA FETÖ TEMİZLİĞİ YAPIYORDUK

Kayseri\'de aralarında Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ak Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz\'in de bulunduğu 17\'si tutuklu 70 sanığın yargılandığı FETÖ davasının ikinci duruşmasının öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar Mehmet Uçarkuş, Hasan Cabbar, Hacı İbrahim Oybak, Mehmet Solak, Ali Çelebi, Arslan Erenler, Emir Özyürek, Hacı Mehmet Özrendeci, Hürmet Sınağ, Ahmet Özyıldırım, İsmail Rüşdü Talhaoğlu, Mehmet Şahin Gökalp, Halit Suvar, Ahmet Özkemah, Saadet Yalçın savunmaları yaptı.

Mahkemede konuşan Ticaret Odası Meclis Başkanvekili Halit Suvar, \"Cemaat yapısı ile çok kısa bir oturmam oldu. Katıldığım oturmada şartım, oturmalarda Fethullah Gülen konuşulacaksa ben gelmem dedim. 2012 yılında cemaate ait TV ve gazetelerinin hükümete karşı saldırısı sonrası ayrıldım. Oturmaya gelen hocalarını kovduk. GESİAD üyeliğim ticaretime fayda olur diye 1 yıllığına üye oldum. Ticaret odasında Mehmet Kılnamaz \'ı 2009\'da tanıdım, pek dengeli bir kişi değildi. Ticaret Odası\'na yönetimi değişmeden önce kendisi bazı çıkışlar yapmış. Yeni yönetim Mehmet Kılnamaz\'ı göndermiş. Ben icrada olan birisi değilim. Biz Kayseri Ticaret Odası\'nda (KTO) FETÖ temizliği yapıyorduk. Mehmet Filiz ve İsmail Tuna gibi isimler vardı. İsmini verdiğim arkadaşlara \'vazgeçin\' dedik. 15 Temmuz gecesi meydanlara oğlum ve komşumla çıktım. FETÖ terör örgütünün karşısında olduğumuz için bildiğimiz kişileri uyardık. Bu temizliği yapanlar arasında Mahmut Hiçyılmaz, Celal Hasnalçacı vardı. Biz böyle bir şeye suçlanmayı hak etmedik\" dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkları dinledikten sonra mahkemenin yarın devam edeceğini belirterek duruşmayı sonlandırdı.