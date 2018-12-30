T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 46 kilo esrar ve 44 bin captagon hap ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

30 Aralık 2018 16:40

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine nakledileceği bilgisini edindi. Ekiplerin Malatya- Kayseri karayolunda düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aracın arka tampon, ön silecek ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi. Araçtaki A.H.(46) ve R.D. (18) ise gözaltına alındı. 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEkiplerin Malatya KayseriAracınAraçtakiEmniyet MüdürlüğüneFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24