Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, meslekten ihraç polis memuru, öğretmen ve mühendisin de aralarında olduğu 3\'ü tutuklu 4 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda polis memuru Selim Polat, öğretmen Hüseyin Say, mühendis Mustafa Atay ile tutuksuz sanık Mustafa T. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanık Selim Polat\'ı, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan Hüseyin Say ve Mustafa Atay ile tutuksuz sanık Mustafa T.\'yi de aynı suçtan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırarak, Say ve Atay\'ın, tahliyelerini kararlaştırdı.