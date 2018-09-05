T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, meslekten ihraç polis memuru, öğretmen ve mühendisin de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 4 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verild

05 Eylül 2018 19:45

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, meslekten ihraç polis memuru, öğretmen ve mühendisin de aralarında olduğu 3\'ü tutuklu 4 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda polis memuru Selim Polat, öğretmen Hüseyin Say, mühendis Mustafa Atay ile tutuksuz sanık Mustafa T. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanık Selim Polat\'ı, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan Hüseyin Say ve Mustafa Atay ile tutuksuz sanık Mustafa T.\'yi de aynı suçtan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırarak,  Say ve Atay\'ın, tahliyelerini kararlaştırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİ FETÖPDYAğır Ceza MahkemesiSelim PolatHüseyin SayMustafa AtayMustafaHaklarındaMahkemeHeyetSayAtay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24