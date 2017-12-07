Kayseri'de 4 FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla yargılanan 2\'si tutuklu 4 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklar, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen 4 ayrı \'ByLock\' davasında, tutuksuz sanıklar Kasım Çelebi Kaymaz, Aytekin Bozkurt ve tutuklu sanıklar Ahmet Deniz, Oğuzhan Şahin ile avukatları hazır bulundu. Karar verileceği uyarısıyla son sözleri sorulan tüm sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, 4 sanığa \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Sanıkların cezaları, Yargıtay\'da kesinleştikten sonra infaz edilecek.