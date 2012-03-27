Kayseri'de 31 ton altın rezervi bulundu

Kanadalı Wardell Armstrong International şirketi tarafından Kayseri'de yapılan 57 sondaj çalışması ardından 2 ayrı lokasyonda yaklaşık 31 ton altın kaynağı belirlendiği belirtildi. Altın kaynağını geliştirmek için 2012 yılında da sondaj çalısmaları devam edeceği belirtildi.

Öksüt Madencilik Genel Müdürü Bahri Yıldız, belirlenen altın kaynağını geliştirmek için Erciyes eteklerindeki Zamantı Irmağı çıkış tüneli ve çevresinde olmak üzere 2 yerde sondaj çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Yıldız, şöyle dedi:

'Develi ilçesi Öksüt Köyü ve Zile Beldesi sınırları içerisindeki altın cevherleşmesi Stratex Madencilik şirketi tarafından Ekim 2007 tarihinden 10 Nisan 2008 tarihine kadar jeolojik harita ve kayaçlardan numune alımı şeklinde çalışıldı. 2008 yılından itibaren yörede yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli jeolojik harita, kaya ve toprak numune alımı şeklinde yürütülen çalışmalarda altın cevherleşmesinin ekonomik olabileceği belirlenerek 17 Ağustos 2008 tarihinde sondaj çalışmaları başlatıldı.

17 Ağustos 2008'den 11 Mayıs 2009 tarihine kadar toplam 13 sondaj ile sahanın büyük bölümünde jeofizik (IP ve Manyetik) etüt yapıldı. 11 Mayıs 2009 tarihinde Stratex Madencilik ile Kanadalı Centerra Gold arasında Öksüt cevherleşmesinin araştırılması ve ekonomik rezerv bulunması halinde işletilmesi amacıyla anlaşma imzalanmıştır.

Yeni gelişmelere bağlı olarak 12 Ekim 2009 tarihinde Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurularak Stratex Madencilik'e ait Öksüt-Zile civarındaki 9 ruhsat Öksüt Madenciliğe transfer edilmistir.

Yine Kanadalı Golder Association şirketi taranfından ön çevre çalışmasınının 1. bölümü ve 26 Aralık 2011 tarihinde ise ön çevre çalışmasının tamamı bitirilmiştir."

Genel Müdür Yıldız, yapılan çalışmanın maden arama çalısmaları başladıgı andaki çevre durumlarını (flora,fauna,yeraltı ve yerüstü suları ve hava kirliliği) kapsadığını bildirirken, maden sahasında geçen yılın sonuna kadar 57 sondaj yapıldığını bildirdi. 13 bin 835 metrelik sondaj sonucu 2 ayrı lokasyonda yaklasık 31 ton altın kaynağı belirlendi. Altın kaynağını geliştirmek için 2012 yılında da sondaj çalısmaları devam edecek.



'Merkez Bankası rezervi 206 ton'



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, İstanbul Altın ve Mücevher Zirvesi'nde bankasının kasasında yer alan altın miktarını açıklamış, kasalarındaki altın rezervinin 206 tona ulaştığını belirtmişti.