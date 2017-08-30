T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Şaban Ö

30 Ağustos 2017 20:06

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Şaban Ö., polis tarafından yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü  Asayiş Şube  ekipleri, işadamlarına yüklü miktarda borçlandığı ve borcunu ödemeyerek onları mağdur ettiği öne sürülen Şaban Ö.\'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şaban Ö.\'nün, polis tarafından arandığını bildiği için başkası adına araç kiraladığını belirleyen ekipler, şüpheliyi bu araçla merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde dolaşırken yakaladı. Şaban Ö., polisteki sorgusunun ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİKayseri Emniyet Müdürlüğü  AsayişKocasinanSerçeönü MahallesiCaddesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24