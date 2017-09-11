Kayseri'de 2 uyuşturucu taciri yakalandı

KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan araçta 45 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden elde ettikleri uyuşturucuyu batı illerine götürdüğü istihbaratını aldıkları M.K. (25) ve Ş.B.\'nin (21) aracını Kayseri-Malatya karayolunda durdurdu. Burada araçta ve şüpheliler üzerinde arama yapıldı. Arama sonucu araca gizlenmiş şekilde toplam ağırlığı 45 gram metamfetamin ve bu maddeyi araca sarmak için kullanılan bir koli bandı, 1 tabanca ve bu silaha ait 1 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve Ş.B. gözaltına alındı.

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