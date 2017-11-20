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Kayseri'de 2 aylık kız bebek, beşiğinde ölü bulundu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Suriye uyruklu 2 aylık kız bebek, ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu

20 Kasım 2017 16:38

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Suriye uyruklu 2 aylık kız bebek, ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Merkez Kocasinan ilçesi Ergene sokaktaki evde oturan Suriyeli aile, sabah uyandıklarında beşikteki bebekleri Fedduha Ahmet\'in nefes almadığını fark etti. İhbar üzerine eve 112 ve 155 ekipleri geldi. Sağlık ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi. Şüphe üzerine polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de yaptığı çalışmala ardından bebeğin cesedi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne kaldırıldı.

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