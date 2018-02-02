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Kayseri'de 17 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin aralarında iş adamlarının da bulunduğu 4’ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada, 1 sanık tahliye oldu

02 Şubat 2018 20:55

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin aralarında iş adamlarının da bulunduğu 4’ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada, 1 sanık tahliye oldu.
4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Sami Gülhan, Nuri Korkmaz ve kardeşi Halil Korkmaz, tutuksuz sanıklar Bayram G., Ömer E., Uğur P., Osman B, Mehmet B, Ülkü S, Abdurrahman Ö, Ahmet B, Davut Ü, Süleyman Ü, Doğan Ü. ve Ahmet Osman B.  ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Nagihan B., duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını talep etti. Duruşmada 2 tanık dinlendi. Başka bir dosyadan tutuklu olarak yargılanan Halit Gazezoğlu, kardeşi İbrahim Hakkı Gazezoğlu için tanıklık etti.
Amerika\'da FETÖ\'ye ait bir okula 41 bin dolar para transferi yapmak iddiasıyla yargılanan İbrahim Hakkı Gazezoğlu’nun bu transferi yapmadığını iddia eden tanık Halit Gazezoğlu, “Amerika’yı ziyaret etmiştim. Orada yer alan bir okulun yöneticileri, benden yardım talep ettiler. Biz iç içe geçmiş bir aileyiz. İbrahim Hakkı ve oğlum Sami adına paralar gönderdim. O zaman ki konjektürde para göndermemde herhangi bir mahsur görmedim. Kayseri’de bir bankadan havale yaptım. Oğlum ve Hakkı’nın da isminin geçmesini istedim. Onların bu konudan bilgisi yoktu” dedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuklu sanıklardan Sami Gülhan’ın, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verdi ve duruşmayı 26 Nisan’a erteledi.

 

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