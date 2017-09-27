Kayseri'de 15 şehit Mehmetçik için anıt durak

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerlerin hedef alındığı bombalı terör saldırısında şehit olan 15 asker için anıt durak yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 17 Aralık 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi önündeki durakta meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan 15 askerimizin anısının anıt durakla yaşatılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan 15 vatan evladı anısına anıt durak projesi hazırlandığını belirtti. Projenin patlamanın gerçekleştiği Talas Bulvarı üzerindeki Erciyes Üniversitesi durağının yerinde uygulanacağını ifade eden Başkan Çelik, şehitlerimizin anısının bu projeyle yaşatılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına önümüzdeki hafta başlanacak olan anıt durak, şehitlerimizi temsil eden taş bloklardan oluşacak. Anıtı oluşturan 15 taş bloğun her birisine şehitlerimizin isimleri, doğum tarihleri ve doğum yerleri yazılacak. Taş bloklar arasında kalan bölümlere özel aydınlatma elemanları yerleştirilecek. Tüm anıt taşlarını kapsayan ve durak alanına saçak oluşturan son taşta ise gerçekleşen hazin olayı anlatan bir metin bulunacak. Oturma birimleri şehitlerimizin anısına saygı nedeniyle durak önünde değil yanında yer alacak.

Kayseri\'de 17 Aralık 2016 tarihinde izine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan otobüse Talas Bulvarı üzerinde bombalı araçla haince saldırılmış ve terör saldırısında 15 asker şehit olmuştu.



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