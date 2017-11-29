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Kayseri'de 10 bin kişilik cami, kandil günü ibadete açıldı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - MİMAR Sinan'ın 'Ustalık eserim' diye nitelendirdiği Selimiye Camisi'nden esinlenerek yapılan 10 bin kişilik Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fevzi Mercan Camisi, Mevlid Kandili'nin kutlandığı bugün, düzenle

29 Kasım 2017 22:14

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - MİMAR Sinan\'ın \'Ustalık eserim\' diye nitelendirdiği Selimiye Camisi\'nden esinlenerek yapılan 10 bin kişilik Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fevzi Mercan Camisi, Mevlid Kandili\'nin kutlandığı bugün, düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Kayseri OSB Fevzi Mercan Camisi 4 minareli, 3 şerefeli 10 bin kişilik kapasitesi ile kentin en büyük camisi olarak, Mevlid Kandili\'nin kutlandığı bugün, ibadete açıldı. Açılış törenine Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, çok sayıda ilçe belediye başkanı, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan açılışta yaptığı konuşmada, \"OSB sınırları içinde bin 160 işletme ve 65 bine yakın çalışan olduğuna dikkat çekerek, \"Kayseri\'nin en büyük camisi OSB çalışanlarının dini vecibelerini yerine getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Camimize hayırsever işadamı Fevzi Mercan önemli katkıda bulunmuştur. OSB 24. ve 29. Caddenin kesişimi noktasında inşa edilen camimiz Türkiye\'nin sayılı büyük camilerinden biri olmuştur. 70 metre minaresi bulunan 4 minareli, 3 şerefeli cami 4 bin 80 metrekare kapalı alan, 632 metrekare yarı açık ve bin 986 metrekare açık kullanım alanıyla toplam 6 bin 698 metrekarelik alana sahiptir. Camimizin kubbeleri de Selimiye Caminden esinlenen dini motiflerle süslüdür. Mübarek bir gün. İbadete açtığımız için sevinçliyiz\" dedi.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Diyanet İşler eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan da yaptıkları konuşmalarda, caminin İslam alemine, ülkeye ve kente hayırlı olmasını diledi. Daha sonra caminin yapımına katkıda bulunan hayırsever işadamı Fevzi Mercan\'a, cami yönetim kurulu üyeleriyle, OSB Başkanı Tahir Nursaçan tarafından plaket takdim edildi. Açılış sonrası camide Mevlid Kandili programı düzenlendi.

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