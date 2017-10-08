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Kayseri Şekerspor – Talasgücü Belediyespor: 0-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) STAT: Atatürk Açık Yan Saha HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Selçuk Kaplan (xx), Oğuz Başbenzer (xx)

08 Ekim 2017 20:46

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)

STAT: Atatürk Açık Yan Saha
HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Selçuk Kaplan (xx), Oğuz Başbenzer (xx).
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Ufuk (xxx), Mahmut (xx), Ahmet (x), Emre (x), Recep (x), Mustafa İlkay (x), Tural (x) (Dk. 79 Emre x), Oğuzhan (x), Oğuz (x), Osman Taha (xx) (Dk. 63 Süleyman x), Muharrem (xx) (Dk. 87 Ali x).
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa (xxx)-, Adem (xx), Rafet (x) (Dk. 83 Selçuk x), Özkan (x), Burak (x), Bosso (xx), Emre Can (xx), Emre (x), Raşit (x) (Dk. 70 Baubakar x), Altan (xx) (Dk. 67 Mehmet x), Ömer (x)

Bölgesel Amatör Lig 5’inci grupta yer alan iki Kayseri takımının müsabakası golsüz sona erdi.
Kayseri Şekerspor ile Talasgücü Belediyespor üçüncü hafta sonunda yenilmezliklerini sürdürdüler.

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