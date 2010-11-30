-KAYSERİ ŞEKER FABRİKASINDA OPERASYON: 20 GÖZALTI KAYSERİ (A.A) - 30.11.2010 - Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kayseri Şeker Fabrikası üst düzey yöneticilerinin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde başlayan operasyon kapsamında Kayseri Şeker Fabrikası'ndan 20 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Aydın, ''Kayseri Şeker Fabrikası'nda Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma var. Ankara'dan gelen talimat doğrultusunda gözaltılar oluyor. Şu ana kadar 20 kişi gözaltına alındı. 5-6 ilde operasyonlar sürüyor. Gözaltı sayısı artabilir''dedi. Sabah erken saatlerde Kayseri Şeker Fabrikası'na gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları yönetici ve çalışanları Kayseri Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerini sürdürüyor.