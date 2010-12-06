-KAYSERİ ŞEKER FABRİKASINDA 2 İSTİFA KAYSERİ (A.A) - 06.12.2010 - ''Kayseri Şeker Fabrikasında yolsuzluk yapıldığı'' iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Matur'un görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Özışık'ın yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden, Matur'un da yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerine ilişkin dilekçelerini yönetim kuruluna bugün gönderdikleri kaydedildi. Kurulun, boşalan üyeliklerinden birine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince şirketin Muhasebe-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Paşa Doğan'ı atadığı belirtilen açıklamada, ''Bu şekilde oluşan yönetim kurulumuz, 6 Aralık 2010 tarihli toplantısında, şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve CEO'su Ayhan Teke'yi, şirketimiz genel müdürlüğü yetkilerini kullanmak üzere görevlendirmiştir'' denildi. Öte yandan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu da yaptığı yazılı açıklamada, ''Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, yönetim kuruluna vermiş olduğu dilekçesinde, 'son günlerde yaşanan olaylardan dolayı kurumların ve Türk çiftçisinin daha fazla zarar görmemesinden' bahisle kooperatif yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiştir. İstifa dilekçesi kooperatifimiz yönetim kurulunca kabul edilmiştir'' ifadelerine yer verildi. Operasyon kapsamında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, aralarında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık'ın da bulunduğu, Savaş Ö, Cengiz Ö, Mustafa M, Ahmet Ö, Fazlı K, Kemal K, Ercan V, Mehmet A, Cuma K. ve Oktay E'yi tutuklamış, 13 kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.