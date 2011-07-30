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Yaşam

KAYSERİ ŞEHİDİNİ UĞURLADI KAYSERİ (A.A)

30 Temmuz 2011 21:47

-KAYSERİ ŞEHİDİNİ UĞURLADI KAYSERİ (A.A) - 30.07.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü üyelerince açılan ateş sonucu şehit olan er Mustafa Bulut, Kayseri'de toprağa verildi. Şehit Er Mustafa Bulut için, Hunat Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanısıra, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Kayseri milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır ve Ahmet Öksüzkaya ve vatandaşlar katıldı. Cami avlusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Enerji Bakanı Taner Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıklarının gönderdiği çelenkler de yer aldı.  Cenaze namazının kılınmasından önce, sürekli doktor kontrolünde olan şehidin babası Ömer Osman Bulut, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.  Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehit er Mustafa Bulut'un cenazesi, tekbirler ve sloganlar arasında Kartal Şehitliği'ne getirildi. Cenazenin şehitliğe getirilişi sırasında vatandaşlar sıkça, tekbir getirip, ''Mecliste terörist istemiyoruz'', ''Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez'', ''Şehidim hakkını helal et bize'' sloganları attılar. Mustafa Bulut'un cenazesinin top arabasıyla şehitliğe getirilişi sırasında kortejde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, şehit erin kız kardeşi Fatma Bulut'un koluna girerek birlikte yürüdü ve teselli etmeye çalıştı. Şehit erin cenazesi, Kartal Şehitliği'nde okunan Kur'an-ı Kerim, dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

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