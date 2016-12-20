Kayseri saldırısını TAK üstlendi

Kayseri'de askerleri taşıyan otobüse bombalı araçla düzenlenen saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.

İnternet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayan örgüt, Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda Kayseri Dağ Komando Tugayı'nın özellikle hedef seçildiğini belirtti ve "Kayseri Dağ Komando Tugayı yıllardır Kürt Halkı üzerinde gerçekleşen soykırım savaşında ön saflarda yerini almış, binlerce insanımızın kanına girmiştir" dedi.

TAK, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef almış, saldırıda 14 asker yaşamını yitirirken 56 kişi de yaralanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise saldırıyla ilgili olarak "Oklar PKK'yı işaret ediyor" demişti.

Hükümet, TAK'ın ayrı bir örgüt olmadığını, Türkiye tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilen PKK'nın bir uzantısı olduğunu ifade ediyor.