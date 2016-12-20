T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kayseri saldırısını TAK üstlendi

Cumartesi günü Kayseri'de askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 14 askerin yaşamını yitirdiği saldırıyı TAK örgütü üstlendi.

20 Aralık 2016 20:14

Kayseri'de askerleri taşıyan otobüse bombalı araçla düzenlenen saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.

İnternet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayan örgüt, Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda Kayseri Dağ Komando Tugayı'nın özellikle hedef seçildiğini belirtti ve "Kayseri Dağ Komando Tugayı yıllardır Kürt Halkı üzerinde gerçekleşen soykırım savaşında ön saflarda yerini almış, binlerce insanımızın kanına girmiştir" dedi.

TAK, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef almış, saldırıda 14 asker yaşamını yitirirken 56 kişi de yaralanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise saldırıyla ilgili olarak "Oklar PKK'yı işaret ediyor" demişti.

Hükümet, TAK'ın ayrı bir örgüt olmadığını, Türkiye tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilen PKK'nın bir uzantısı olduğunu ifade ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CumartesiKayseriTAKKürdistanKayseri Dağ Komando TugayıDağ Komando TugayıKürt HalkıYardımcısı Numan KurtulmuşPKKTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24