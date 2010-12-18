-KAYSERİ ÖMER'LE GÜLDÜ KAYSERİ (A.A) - 18.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Kayserispor, sahasında Bucaspor'u 2-0 yendi. 52. dakikada Bucaspor'un gelişen atağında Alberto'nun ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, Kayserispor kalecisi Souleymanou topu güçlükle kontrol etti. Karşılaşmanın 62. dakikasında Kayserispor'un kazandığı korner vuruşundan gelen topu, Ömer Şişmanoğlu, kafayla kaleye gönderdi. Kalecinin boşa çıktığı pozisyonda, topu çizgi üzerinden Mulemo çıkardı. 63. dakikada gelişen Kayserispor atağında müsait pozisyonda topa yükselen Moritz'in kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı. 64. dakikadaki Bucaspor'un atağında ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sercan'ın vuruşunda top auta gitti. Hemen peşinden gelişen Kayserispor atağında ise ceza alanı sol çaprazından Moritz'in vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı. 68. dakikada Kayserispor'un Furkan'la geliştirdiği atakta, ceza alanı içinde önce Ömer Şişmanoğlu, ardından da Moritz topu ıskalayınca Kayserispor mutlak bir golü kaçırdı. 71. dakikada gelişen Bucaspor atağında ceza alanı içinde Alberto'nun sert şutunda kaleci Souleymanou, topu güçlükle çıkardı. Dönen topu Jerko Leko kaleye göndermek istedi, ama top defansın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. 73. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Alberto, defansın müdahalesine rağmen vuruşunu yaptı ama topu kaleci Souleymanou uzaklaştırdı. Dönen topa tekrar Alberto vurdu, ancak top defansa çarparak kornere çıktı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Kayserispor'un golü geldi. Gelişen Kayserispor atağında ceza alanı ön çizgisinde Moritz'in vuruşu, kaleci Fernandez'den döndü. Top, Ömer Şişmanoğlu'nun önünde kaldı. Ömer Şişmanoğlu'nun sert ve düzgün vuruşunda top, çaprazdan Bucaspor filelerine gitti. Bu golle Kayserispor karşılaşmada 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra gelişen atakta, Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda top, bir kez daha Bucaspor fileleriyle buluştu: 2-0 90. dakikada Mulemo ve Mendy'nin geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Musa'nın vuruşunda kaleci Souleymanou topa sahip oldu. Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu arada, karşılaşmayı izleyen bazı Kayserispor taraftarları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla gündeme gelen Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye destek vermek için ''Kayseri'de tek, Dünyada örnek Özhaseki. Kayseri seninle gurur duyuyor'' ve ''Başkanım, dedikodu, iftiraya karşı göster metanet, Sana inancımız tam, Sen yoluna devam et'' yazılı pankartlar açtı. Stat: Kadir Has Hakemler: Süleyman Abay xxx, Süleyman Özay xxx, Mustafa İspiroğlu xxx Kayserispor: Souleymanou xx, Hasan Ali xx, Serdar xx, Selim Teber xxx, Aleksandre xx, Abdullah xx, Mehmet Eren xxx (Dk. 56 Ömer Şişmanoğlu xxx), Hamza xx, Ali Bilgin xx (Dk. 61 Furkan xx), Abdülkadir xx (Dk. 76 Semih x), Moritz xxx Bucaspor: Fernandez xx, Ediz x, Koray x, Mulemo xx, Musa xx, Alberto xxx, Sercan xx (Dk. 83 Zafer x), Erkan x (Dk. 83 Mendy x), Jerko Leko xx, Kamil xx, Ragıp xx (Dk. 70 İbrahim x) Goller: Dk. 80, 82 Ömer Şişmanoğlu (Kayserispor) Sarı Kartlar: Dk. 30 Kamil, Dk. 35 Mulemo, Dk. 88 Jerko Leko (Bucaspor), Dk. 42 Mehmet Eren (Kayserispor)