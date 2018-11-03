Kayseri merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 40 rütbeli askere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere polis el koyarken, gözaltına alınan sayıları henüz açıklanmayan askerler Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplik\'teki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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