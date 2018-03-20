Kayseri merkezli FETÖ operasyonuna 3 gözaltı

Yasin DALKILIÇ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ ve Isparta\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen, kanun hükmünde kararname ile polislik ve öğretmenlikten ihraç edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri\'de 6, Isparta\'da ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



FOTOĞRAFLI