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Kayseri merkezli FETÖ operasyonuna 3 gözaltı

Yasin DALKILIÇ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ ve Isparta'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı

20 Mart 2018 15:29

Yasin DALKILIÇ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ ve Isparta\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen, kanun hükmünde kararname ile polislik ve öğretmenlikten ihraç edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri\'de 6, Isparta\'da ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 
Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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