Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (3)
27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kayseri merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 85 kişiden 27'si gözaltına alındı
20 Mart 2018 16:39
27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kayseri merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 85 kişiden 27\'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 58 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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