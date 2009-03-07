Kayseri ile F.Bahçe 28.kez



Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe, bugün ligde 28. kez puan mücadelesi yapacaklar.



Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde bugün 28. kez karşı karşıya gelecek.



Geride kalan 27 maçta Fenerbahçe 17, Kayserispor ise 4 galibiyet alırken, 6 maç da berabere sonuçlandı.



Sarı-lacivertli takımın toplam 65 golüne, sarı-kırmızılı ekip 28 golle karşılık verdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Kayserispor 4-1 kazanmıştı.



Bu arada, iki ekip arasında ligde yapılan son 6 maçtan 3'ünü Kayserispor, 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.



Diğer yandan, 5 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da yapılan maçın ardından iki takım arasında oynanan son 15 lig karşılaşması da golsüz sonuçlanmadı.



KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Kayserispor, bugünkü maçla birlikte Kayseri'de 14. kez karşılaşacak.



Kayseri'deki 13 maçta Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, 5 maç berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip sadece 2 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.



Kayseri'de Fenerbahçe 23, Kayserispor ise 11 gol attı.



Bu arada Kayserispor, kendi evinde genel toplamda galibiyet sayısı bakımından geride olduğu rakibine, Kayseri'deki son 3 maçında da mağlup olmazken, bu süre içinde 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



İki takım arasında Kayseri'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



1973-74 0 – 0



1974-75 0 – 3



1979-80 0 – 0



1985-86 3 – 3



1992-93 0 - 3



1993-94 1 – 1



1994-95 1 – 2



1995-96 1 – 3



1997-98 0 – 3



2004-05 0 – 2



2005-06 1 – 0



2006-07 2 – 2



2007-08 2 - 1