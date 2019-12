Kayseri iddialarının skandal belgesi

T24

BORCU TAHSİL VE TEŞEKKÜR BELGESİ



İBRANAME





SENEDİ CEZAEVİNDE TESLİM ETTİ



VEKALET ÜCRETİ SÖZLEŞMESİDİR



HACI ALİ HAMURCU KİMDİR?



Hacı Ali Hamurcu tarafından 04.07.2007 tarihinde avukatı Yusuf Erikel'e verilen ibranamede Hamurcu'nun alacağını tahsil ettiği, avukatının vekalet ücreti olan % 25 payını da verdiği belirtiliyor. Gazeteport'ta yer alan haber şöyle:Kayseri'de meydana gelen rüşvet ve dolandırıcılık skandalı iddiaları ile ilgili şok bir belge ele geçti.Ergenekon örgütüne para aktaracağı iddiasıyla tutuklanan Avukat Yusuf Erikel'in evi ve bürosunda iddiaar üzerine yapılan aramalar üzerine ele geçen belgeler arasında görenleri şaşkına çeviren belgeler buundu. Bulunan bir belgede Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından kendisi tarafından verildiği şiddetle reddedilen 10 milyon TL'lik senedin tahsil edildiğine dair bir belge çıktı.Ele geçen belge Avukatı Yusuf Erikel'i ibra eden bir belgeydi.Belge Avukat Yusuf Erikel'in 04.07.2007 tarihinde yapılan protokol gereği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından müvekkil Hacı Ali Hamurcu'nun 10.000.000 milyon TL'lik alacağının tahsil edildiği ve avukatlık ücretinin ödendiğini içeriyordu. Yukardıda fotokopisi görülen belgede;04.07.2007 tarihli vekaletname ile vekil kılmış olduğum avukat Yusuf Erikel'den 04.07.2007 tarihli vekalet sözleşmesi ve Görüşme Tutanağı ile tarafımca verilmiş kambyo evrakı (14.07.2006 tanzim ve 31.05.2007 vade tarihli senet) ile alakalı olarak;İş bu senet ile alakalı olarak tüm haklarımı ve alacağımın tamamını Avukatımdan aldım. Avukatımdan hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır.Bu ibra sözleşmesi tamamıyla rızam dahilinde tarafımca tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.Yaptığı çalışmalar sebebiyle Avukatım Yusuf Erikel'e teşekkür etmeyi bir borç bilirken,İş bu ibra belgesi ile avukatım Yusuf Erikel'i ibra ederiİbra eden MüvekkilHacı Ali Hamurcu imzasıYusuf Erikel'in evinde ve bürosunda ele geçen belgelere göre Hacı Ali Hamurcu ile 04.07.2007 tarihinde cezaevinde görüşen Erikel 10 milyon TL'lik senedi burada bir protokol karşılığı teslim aldı. Bu teslim esnasında da yanda fotoğrafı görülen "Müvekkil görüşme tutanağı" yapıldı.Bu tutanağa göre;04.07.2007 tarihinde Kazan Adliyesindeki Duruşmam münasebetiyle Ankara'da olduğum sırada tarafıma vekalet veren Müvekkil Hacı Ali Hamurcu ile yaptığım görüşme sonrasında.Müvekkil Hacı Ali Hamurcu eline 10.000.000. YTL (On milyon YTL) tutarında bir senet olduğunu, senedin kendisine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Genel Sekreter Mustafa Yalçın tarafından verildiğini ve Borçlu kuruman Kayseri Belediye Başkanı ve İsmi zikredilen şahıslar olduğu beyan edildi.Tarafımca Senet incelendi. Senet 14.07.2006 keşide tahiri ve 30.05.2007 Vade tarihli ismi geçen borçluların imzasına havi ve Belediyenin Kaşesi vurulmuş ve imza/paraflanmış olduğu görüldü.Müvekkile tarafımdan soruldu. Bu senedin ve borcun sebebi nedir diy. Müvekkil verdiği cevapta bu senedin bedeli tarafımca çeşitli kereler ve sebeplerle Büyükşehir Belediye Başkanı ve Genel sekretere elden verdiğim paralara karşılık olarak verilmiş borca karşılık alınmış senettir. Bu senedin ödenmemesi sebebiyle bende borçlarımı ödeyemediğim için sıkıntı içindeyim Bu sebeple bu senedin hukuki takibi noktasında ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum dedi.Ben de bu talebi ve vekaleti kabul ederek bu hususta müvekkil Hacı Ali Hamurcu ile aşağıdaki Vekalet sözleşmesini yaptımAlacaklısı Hacı Ali HAMURCU olan 14.07.2007 Tanzim ve 20.05.2007 Vade tarihli 10.000.000 TL (On Trilyon TL) veya yeni değerle On Milyon YTL) bedelli kambiyo senedinin icra takibi ve sair hukuki işlemler yapılmak üzere tarafıma tevdii üzerine iş bu vekalet sözleşmesi yapılmıştır.Bu icra işlemlerinde Avukata teslim edilen yukarıda miktarı yazılı senet bedelinin %25 artı KDV kadar miktarının vekalet ücreti olarak müvekkilden alınmasına,Ve yine karşı tarafça avukata yapılacak kısmi ödemelerden öncelikle Avukatlık ücretinin mahsup edilmesi noktasında müvekkilin öncelikle muvafakatinin olduğu noktasında mutabık kalınmıştır.(Müvekkilden alınacak ücreti vekalet, avukata verilen senet miktarı olan 10 milyon YTL'nin yüzde 25 artı KDV'sidir.Sulh ve ibra durumunda avukat aynı vekalet ücretini hak edecektir.İş bu sözleşme vekil Av. Yusuf ERİKEL İLE Müvekkil Hacı Ali Hamurcu arasında karşılıkla olarak rızalarıyla tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır. 04.07.2007İmzalar Müvekkil Hacı Ali Hamurcu ve Vekil Av. Yusuf ErikelCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirdiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarının kilit ismi Hacı Ali Hamurcu, elindeki senetle Kayseri Belediyesini sıkıntıya sokan isim.Halen Ergenekon davasından tutuklu olan Hamurcu duruşmaya çıkmayı bekliyor.Haziran 2007: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gesi Belediyesi’nde geçici işçi olarak bir süre çalıştıktan sonra kendi bünyelerinde bilgi işlemci olarak çalışmaya başlayan Hacı Ali Hamurcu’nun bazı kişileri “taksi durağı vereceğim” diye dolandırdığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte Hamurcu, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan bir polis aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Yakup Erikel’le tanıştı. Yakup Erikel’in Ankara'daki ofisinde bulunduğu sırada oraya gelen kardeşi avukat Yusuf Erikel’le de bir araya gelen Hamurcu, “Elimde 10 milyon liralık senet var. Tahsili için yardım et” dedi. Erikel çalışmalara başlarken Hamurcu Tekirdağ’da yakalandı.Temmuz 2007’de Hamurcu, “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Resmi evrakta sahtecilik iddiasıyla yargılanan Hamurcu ve avukatı Erikel'in ofis ve evlerinde iddiaya konu olan senedin aslının bulunamadığı belirtildi. Erikel 6 yıl hapse mahkum oldu. Aradan 2,5 yıl geçti. Kayseri Pınarbaşı Açık Cezaevi’ne alınan Hacı Ali Hamurcu, izinli olduğu sırada İstanbul’dan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü telefonla arayarak avukat Yusuf Erikel’den tehdit aldığını belirtti. Hamurcu, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile de irtibata geçmek istediğini “gerekirse gizli tanık olacağını” bildirdi. 28 Ocak 2010’da Hamurcu, Zekeriya Öz’e bir mektup yazdı. “10 trilyonluk senetten elde edilecek paranın halen sürmekte olan davanın (Ergenekon) etrafında birleşeceği bilgisine ulaşmış bulunmaktayım” dedi.Hamurcu, 29 Ocak 2010’da savcılığa ifade verdikten sonra, Savcı Öz’e bir mektap daha yazarak “Ben garip bir işçiydim. Şeytana uydum. Her türlü gizli tanıklık yapmaya hazırım” bilgisini iletti. dedi. 9 Şubat 2010’da Savcı Öz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazarak konun araştırılmasını istedi. 10 Mart 2010: Hamurcu cezaevinden izinli olarak çıktı ve İstanbul’a geldi. 16 Mart 2010’da, İstanbul Emniyeti’ni arayarak, kendi hakkında sahte bir suikast ihbarı vererek yakalattı, sorgusundan sonra tutuklandı. Kasım 2010: Savcı Öz, avukat Erikel’in de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında “10 milyon liralık senedi tahsil ederek Ergenekon terör örgütüne finans sağlayacakları” gerekçesiyle iddianame hazırladı. İddianame, 25 Kasım 2010’da kabul edildi. İlk duruşma ise 18 Mart 2011’de görülecek.