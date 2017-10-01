Kayseri Erciyesspor-Gölcükspor: 0-3

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

STAT: Atatürk Stadyumu (Yan Saha)

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Hakan Akkaynak (xx), Halil Tolgahan Demir (xx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman Kuş (x)- Yiğit Değirmenci (x) (Dk.46 Batuhan Hidayetoğlu x) Muhammed Yasin Turgutalp (xx), Ömer Faruk Kılıç (x) (Dk.65 Yakup Can Yazgan x), Furkan Ulus (x) (Dk.46 Selim Başev x), Osman Türkmen (x), Emre Tunahan Gürbüz (x), Yusuf Yücel (x), Seyfettin Yesügey (xx), Turgay Aydoğan (x), Cüneyt Turgut (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas Türengül (xx)- Furkan Öztürk (xx), Yunus Özdemir (xx), Ömer Faruk Boz (xxx), Sedat Cengiz (xx), (Dk.75 Yolcu Mansız x), Berke Bıyık (xx), (Dk.70 Ahmet Kutluer x), Selim Dedekoç (xx), Onur Özcan (xx), Emre Oral (x) (Dk.46 Erdem Korkmaz Güner x) Cihan Dikme (xx), Devrim Aksongur (xx)

GOLLER: Dk.45 Sedat Cengiz, Dk.45+1 Ömer Faruk Boz, Dk.55 Berke Bıyık (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Yiğit, Cüneyt, Yusuf (Kayseri Erciyesspor) Furkan Öztürk (Gölcükspor)

KIRMIZI KART: Dk.50 Cüneyt (Kayseri Erciyesspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grupta yer alan Kayseri Erciyesspor evinde karşılaştığı Gölcükspor\'a 3-0 mağlup oldu.

Ligin 6\'ncı haftasında sahasında Gölcükspor\'u konuk eden Kayseri Erciyesspor maçın 45\'inci dakikası ve ilk yarının uzatma dakikasında yediği golle devreyi 2-0 yenik kapattı. İkinci yarının 50\'nci dakikasında Cüneyt rakip futbolcuya yaptığı hareket sonucu kırmızı kart gördü. Bunun üzerine duruma tepki gösteren Kayseri Erciyesspor Başkanvekili sahaya inerek futbolcularını sahadan çekmek istedi. Çalışır\'ın \'Çıkın sahadan\' uyarılarına rağmen futbolcular maçı yarıda bırakmayarak maça devam etti. Karşılaşmanın 55\'inci dakikasında Gölcüksporlu futbolcu Berke Bıyık skoru 3-0\'a getirerek sonucu belirledi.

FOTOĞRAFLI