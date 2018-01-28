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Kayseri Erciyesspor - Ankara Demirspor: 0-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -  STAT: Atatürk Yan Açık Saha HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Nurettin Çiçek (xx), Mustafa Tosun (xx) KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx)- Halil (x), Muhammed Yasin (x), Furkan (x), Yakup Can (x), Göktuğ Berathan (x) (Dk

28 Ocak 2018 18:49

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - 
STAT: Atatürk Yan Açık Saha
HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Nurettin Çiçek (xx), Mustafa Tosun (xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx)- Halil (x), Muhammed Yasin (x), Furkan (x), Yakup Can (x), Göktuğ Berathan (x) (Dk.38 Seyfettin Yesügey x), Yusuf (x), Selim (x) (Dk.62 Burak x), Turgay (x) (Dk.62 Batuhan x), Talha (x), Cüneyt (x)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han (xx)- Bilal (xxx) (Dk.73 Burak Sürmeli xx), Furkan (xx), Adem (xx), Hasan Ahmet (xxx) (Dk.75 Muhammed Enes xx), Hüseyin (xx), Hasan (xx) (Dk.63 Burak Aydın xxx), Çınar (xx), Burak Öksüz (xx), Sebahattin (xx), Kerem Hakan (xx)
GOL: Dk.18 Hasan Ahmet, Dk.33 Bilal, Dk.71 Burak Aydın (Ankara Demirspor)
TFF 3’üncü Lig 2’inci Grup\'ta yer alan Kayseri Erciyesspor, konuk ettiği Ankara Demirspor’a 3-0\'lık sonuçla mağlup oldu.
18’inci dakikada sol kanattan gelişen Ankara Demirspor atağında ceza yayı civarında topla buluşan Hasan Ahmet takımını öne geçirdi: 0-1.
33’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Bilal\'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
71’inci dakikada sağ kanattan gelişen Ankara Demirspor atağında Burak Aydın topu ağlara yolladı: 0-3.

(FOTOĞRAFLI)

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