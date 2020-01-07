Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.