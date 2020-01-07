Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Kayserinin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, kazada ilk belirlemelere 13 kişi yaralandı.
Kaza, 12.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 143'üncü kilometresinde Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.S. yönetimindeki 44 AAB 970 plakalı Malatya Kayısı Kent Turizm firmasına ait otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.
Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.