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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

07 Ocak 2020 15:14

Kayserinin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, kazada ilk belirlemelere 13 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 143'üncü kilometresinde Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.S. yönetimindeki 44 AAB 970 plakalı Malatya Kayısı Kent Turizm firmasına ait otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

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