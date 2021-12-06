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Kayseri'de kadın cinayeti: İsmail Çakır, eşi Zehra Çakır'ı öldürdü, kendisini yaraladı

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

06 Aralık 2021 11:51

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İsmail Çakır (60), boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çakır'ı (39) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendisini de yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir boşanma aşamasında olan İsmail Çakır ile Zehra Çakır, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüşürken İsmail Çakır, tabancayla eşine ateş açtı, daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmail Çakır ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Çakır'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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