Kayseri’de kadın cinayeti: 'Arkadaşlık teklifini kabul etmedi' diye Arife Nur Sarıoğlu’nu öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesinde Tolga T., ‘arkadaşlık teklifini kabul etmediği’ gerekçesiyle 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu'nu okula giderken tabancayla öldürdü.

Tolga T., üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga T. de yaralandı. Arife Nur Sarıoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralanan Tolga T. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.