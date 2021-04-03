Kayseri'de kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı, cesedi yol kenarına bırakıldı!

Kayseri'de bir kadın, 15 yerinden bıçaklandıktan öldürüldü, kadının cesedi yol kenarına bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kadının yol kenarında hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının vücudunda 15 bıçak darbesinin olduğu belirtildi. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. (İHA)