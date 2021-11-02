Kayseri'de IŞİD operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Örgütle bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yapıp Kayseri'ye geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları belirlenen Iraklı 17 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin IŞİD'in talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan IŞİD üyesi kişilere kalacak yer temin ettikleri tespit edildi. Evlerdeki aramada örgütsel materyaller ele geçirildi. (DHA)