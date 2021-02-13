Kayseri'de gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü, 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Ankaragücü'nün Polonyalı stoperi Michal Pazdan, karşılaşmanın 25. dakikasında Lennon'a yaptığı faul sonrası, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla puanını 24'e yükselten ev sahibi, maç fazlasıyla 15. sıraya yükselmeyi başardı. Başkent ekibi ise, puanını 19 yaptı ve 20. sırada kaldı.

İki takım arasında, ligin ilk yarısında Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, İlhan Parlak'ın tek golüyle Hes Kablo Kayserispor üstün tamamlamıştı.