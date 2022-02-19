Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşıma zam

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifelerine zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Enerjiden gıdaya kadar her alanda, milletimizi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın enflasyonla mücadele açıklamasından sonra AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, 21 Şubat gününden geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesine zam yapıldı.

Tam bilet: 4.50 TL,

indirimli bilet: 2.25 TL,

Abonman tam (Aylık 140 biniş): 231 TL,

Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 110 TL,

Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 3,75 TL,

Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2.00 TL,

Aktarmalı Hat Tam: 3,75 TL,

Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2.00 TL,

Uzun Hat Tam: 4.50 TL,

Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2.25 TL.

Açıklamada, ''Toplu ulaşım gider artışları'' vurgusu yapıldı.

Öte yandan geçen hafta da AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle suya yüzde 30 zam yaptığını duyurmuştu.