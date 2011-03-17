-KAYSERİ BELEDİYESİNE SALDIRAN 2 KİŞİ YAKALANDI KAYSERİ (A.A) - 17.03.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediyesine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin, kullandıkları silahlarla birlikte yakalandığı bildirildi. Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, gece 02.00 sıralarında Büyükşehir Belediyesine düzenlenen silahlı saldırının zanlılarının bir av tüfeği ve bir tabanca ile ele geçirildiğini söyledi. Aydın, ''Ekiplerimizin yaptığı çalışma sonucu silahlı saldırıyı düzenleyen 2 kişi, olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalandı. Sorguları sürüyor. Olayla ilgili önümüzdeki saatlerde yazılı bir açıklama yapacağız'' dedi.