Kayseri Ankara deplasmanında

Turkcell Süper Lig'de yarın karşılaşacak Ankaragücü ile Kayserispor, lig tarihindeki 25. randevularına çıkacak.İlk olarak 1973-1974 sezonunda karşı karşıya gelen iki takım arasında bugüne kadar yapılan 24 maçta, Kayserispor'un üstünlüğü göze çarpıyor.Kayseri temsilcisi, 24 maçta 10 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankaragücü ise 6 kez sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. İki takım arasında 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Kayserispor'un, Ankaragücü'ne karşı gol sayısında da üstünlüğü bulunuyor. Başkent ekibi, lig karşılaşmalarında rakip fileleri bugüne kadar 29 kez havalandırırken, kalesinde 40 gol gördü.Ankaragücü ile Kayserispor arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda yaşandı.Sarı-lacivertliler, Ankara'da yapılan ve tam 9 golün atıldığı karşılaşmada, Kayserispor'a karşı 6-3 üstünlük sağlarken, sahadan mutlu ayrılan takım oldu.Rekabetteki en farklı galibiyetleri alan takım ise Kayserispor olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1994-1995 sezonunda 5-1 ve 2006-2007 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla geçerken, Ankaragücü, Kayserispor karşısındaki en farklı galibiyetini, 6-3'lük maçın dışında 1993-1994 sezonunda 3-0'lık skorla elde etti.İki takım arasında bugüne kadar yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:---------------------------------------------------------------------1973-1974 Ankaragücü-Kayserispor 3-2Kayserispor-Ankaragücü 1-01974-1975 Ankaragücü-Kayserispor 0-0Kayserispor-Ankaragücü 0-01992-1993 Ankaragücü-Kayserispor 0-0Kayserispor-Ankaragücü 1-01993-1994 Ankaragücü-Kayserispor 3-0Kayserispor-Ankaragücü 2-11994-1995 Ankaragücü-Kayserispor 1-5Kayserispor-Ankaragücü 4-21995-1996 Ankaragücü-Kayserispor 1-1Kayserispor-Ankaragücü 4-11997-1998 Ankaragücü-Kayserispor 6-3Kayserispor-Ankaragücü 1-12004-2005 Ankaragücü-Kayserispor 2-2Kayserispor-Ankaragücü 1-12005-2006 Ankaragücü-Kayserispor 2-0Kayserispor-Ankaragücü 1-22006-2007 Ankaragücü-Kayserispor 0-4Kayserispor-Ankaragücü 2-12007-2008 Ankaragücü-Kayserispor 1-1Kayserispor-Ankaragücü 0-22008-2009 Ankaragücü-Kayserispor 1-3Kayserispor-Ankaragücü 2-0