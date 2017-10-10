Kayseri 1. Kitap Fuarı kültürel ekin ayı olacak

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 1\'inci Kitap Fuarı\'nın tanıtımı yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Kitap Fuarı\'na katılacak yazarlardan Cansu Canan Özgen ve Kahraman Tazeoğlu da katıldı. Başkan Çelik, \"Kayseri\'de bundan böyle Ekim ayları kültür ekini ayı olacak\'\' dedi.

Tarihi Kayseri lisesindeki Milli Mücadele müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1.Kitap Fuarının 14-22 Ekim tarihleri zarasında saat 10.00- 21.00 arasında açık kalacağını söyledi. Çelik, şöyle dedi:

\"Kayseri 6 bin yıllık tarihinde de hep ilim merkezi olmuştur. Kentimizde yeni açılacak kütüphanelerle birlikte kitap okuma alışkanlığı teşvik edilmektedir. Bu şehirde kültür, sanat ve spor artsın istiyoruz. Bundan böyle ekim ayları Kayseri\'de kültürel açıdan ekin ayları olacak. 1. Kültür Fuarında birbirinden değerli isimleri hem imza günleri hem de söyleşiler için ağırlayacağız.\"

Yazar Kahraman Tazeoğlu, Türkiye\'deki okuma oranlarının korsan yayınların yaygın olarak satılmasından dolayı düşük göründüğünü belirtirken, Cansu Canan Özgen\'de kitap fuarlarının okurlarla bütünleşmek, göz temasında bulunmak acıçından yararlı olduğunu, bu buluşmaların kitap sevgisi ve okuma aşkını artırdığını söyledi. Kayseri Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı\'da 1.Kitap fuarını 144 bin ögrenci ile 9 bin 800 ögretmenin gezeceğini, fuara gidip-gelişlerin Büayükşehir belediyesinin sağladığı otobüslerle gerçekleştireceğini dile getirdi.

Kayseri Kitap Fuarı\'na Recep Garip, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Pelin Çift, Mete Yarar, Hanefi Avcı, Tarık Tufan, İclal Aydın, Hikmet Genç, Ersoy Dede, Selim Tunçbilek, Adem Çaylak, Özcan Ünlü, Aret Vartanyan, Eren Şentürk, Erhan Altunay, Reşat Petek, Yavuz Bahadıroğlu, Necip Tosun, Ufuk Cengiz, Ali Ural, Engin Noyan,Sultan Tarlacı, İlber Ortaylı, Hatice Kübra Tongar, Talha Uğurluer, Yasin Aktay, Beşir Ayvazoğlu, Sinan Akyüz, Nurullah Genç, Sıtkı Aslanhan, Melih Tugtağ, Hayati İnanç, Yusuf Kaplan, Bekir Develi, Sema Maraşlı,Süleyman Özışık,Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Mehmet Ali Bulut, Aşkın Kapışmak, Canan Karatay, Hikmet Anıl Öztekin, Cansu Canan Özgen,Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, Balçicek İlter,Sibel Eraslan,Bahadır Yenişehirlioğlu, Kemal Sayar, Fatih Çıplak, Ahmet Şimşirgil,Bülent Akyürek, Sevil Atasoy, Üstün Dökmen, Sinan Yağmur ve Ataol Behramoğlu gibi isimlerin yanı sıra gazeteci ve şair ve yayınevlerinin getireceği yazarlar da katılacak.



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