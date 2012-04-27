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Kayra'nın 'Duble Tövbe'si müzik raflarında

Kayra, yeni projelerini Elite Müzik Yapım bünyesinde sürdürüyor

27 Nisan 2012 13:35

Ceyhun Cesur prodüktörlüğünde ve A1 müzik etiketi yayınlanan Kayra’nın “Duble Tövbe” isimle single’ı müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini aldı.

Grafik/ Tasarım Bölümü öğrencisi olan KAYRA, müziğe küçük yaşlarda bağlama eğitmeni olan babası sayesinde başladı. Türkiye’nin pek çok bölgesinde sahne alan genç şarkıcı, İstanbul’da profesyonel eğitimine devam ediyor. Zehra Belevi’den şan dersleri alan Kayra’nın çıkış şarkısı “Duble Tövbe”nin söz ve müziği Murat Güneş’e, aranjesi ise Yıldıray Gürgen’e ait.

Yönetmenliğini Tamer Aydoğdu’nun üstlendiği “Duble Tövbe”nin klibi ise bu hafta müzik kanallarında yayınlanmaya başladı.

 

Kayra / Duble Tövbe video klibi izlemek için TIKLAYIN

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kayraelite müzik

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