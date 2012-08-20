'Kaypakkaya cezası'na AİHM kararları uygulandı

'İbrahim Kaypakkaya'yı anmak suç değil' eylemi nedeniyle beş kişi hakkında iki ayrı dava açıldı. Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklara örgüt üyeliği ve propagandasından 59 yıl hapis verirken; Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi ise AİHM'e kararlarından yola çıkıp beraata hükmetti.

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre; Müzisyen Pınar Sağ’ın bir konser sırasında İbrahim Kaypakkaya hakkındaki görüşleri nedeniyle cezalandırılması üzerine Tunceli’de, Demokratik Haklar Platformu’nun çağrısı üzerine 5 Şubat 2011’de eylem yapıldı. Grup ‘Kaypakkaya’yı anmak suç değildir’ yazılı bir pankart açtı ve sloganlar attı.

Bu eylem iki ayrı davaya konu oldu. İlk dava, Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde açıldı. Malazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel ve Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak, Murat Kur’la beraber 5 sanık, yasadışı Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi oldukları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları iddiasıyla 59 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir diğer dava, Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’nde ‘suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla açıldı. Mahkeme, AİHM’nin 2010 yılında verdiği bir kararı esas aldı. AİHM bu kararında ‘İbo yaşıyor, TİKKO savaşıyor’, ‘Liderimiz İbrahim Kaypakkaya’ şeklindeki sloganların ‘kalıplaşmış solcu sloganlar’ olduğunu, izinli gösteride atıldıkları için şiddete çağrı diye değerlendirilemeyeceğini belirtiyordu. Hâkim Gürhan Arslan da karara atıfta bulunarak, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün sadece beğenilen ve zararsız fikirler için değil, şoke edici olanlar için de geçerli olduğu, sözlerin sertliğine rağmen şiddetin övülmediği” sonucuna varıp 3 Temmuz 2012’de beraata hükmetti.