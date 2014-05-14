Kaynar su şehit etti

Ağrı'da vatani görevini yaparken, yemek için hazırladığı kazandaki kaynar su üzerine devrilen asker, bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde askerliğini yaparken üzerine kaynar su devrilen 20 yaşındaki jandarma er Metin Özüarı, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Şehidin cenazesi yarın memleketi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde toprağa verilecek. Alınan bilgiye göre, 1994/1 tertip olarak askere alınan Özüarı, geçen hafta, Patnos Jandarma Komutanlığının mutfağında yemek için hazırladığı kazandaki suyun, üzerine devrilmesi nedeniyle yaralandı.

Patnos Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edilen Özüarı, buraya getirilmesinden 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Özüarı'nın şehadet haberi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yaşayan yakınlarına, Kaymakam Tuğba Yılmaz ve İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Dursun Ertuğrul tarafından verildi.

Metin Özüarı'nın dayısı Mehmet Uludağ, yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce silah altına alınan yeğeninin, temel eğitiminin ardından Patnos'a gönderildiğini söyledi.

Geçen hafta yaşanan olay nedeniyle yeğeninin vücudunun yüzde 70'inde yanıklar oluştuğunu öğrendiklerini belirten Uludağ, cenazesinin yarın Ortahisar beldesinde defnedileceğini ifade etti.