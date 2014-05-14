T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaynar su şehit etti

Ağrı'da üzerine kaynar su devrilen bir asker tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

14 Mayıs 2014 10:34

Ağrı'da vatani görevini yaparken, yemek için hazırladığı kazandaki kaynar su üzerine devrilen asker, bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.   

Ağrı'nın Patnos ilçesinde askerliğini yaparken üzerine kaynar su devrilen 20 yaşındaki jandarma er Metin Özüarı, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Şehidin cenazesi yarın memleketi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde toprağa verilecek. Alınan bilgiye göre, 1994/1 tertip olarak askere alınan Özüarı, geçen hafta, Patnos Jandarma Komutanlığının mutfağında yemek için hazırladığı kazandaki suyun, üzerine devrilmesi nedeniyle yaralandı.

Patnos Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edilen Özüarı, buraya getirilmesinden 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Özüarı'nın şehadet haberi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yaşayan yakınlarına, Kaymakam Tuğba Yılmaz ve İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Dursun Ertuğrul tarafından verildi.

Metin Özüarı'nın dayısı Mehmet Uludağ, yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce silah altına alınan yeğeninin, temel eğitiminin ardından Patnos'a gönderildiğini söyledi.

Geçen hafta yaşanan olay nedeniyle yeğeninin vücudunun yüzde 70'inde yanıklar oluştuğunu öğrendiklerini belirten Uludağ, cenazesinin yarın Ortahisar beldesinde defnedileceğini ifade etti.

ETİKETLER

askerşehittedaviağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24