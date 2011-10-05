-Kaynak: Yargımız çoğundan daha bağımsız İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, hukuk devleti anlayışının demokratik uygarlığın en önemli aşamalarından biri olduğunu belirterek, ''Yargısı bağımsız olmayan ve dolayısıyla da çeşitli etkiler altında karar veren bir ülke, hukuk devleti olarak kabul edilemez'' dedi. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesinin yeni akademik yıl açılış töreninde öğrencilere ''Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi'' konulu açılış konferansını veren Kaynak, değerli akademik hoca ve öğrencilerin karşısında kendisini hukuk fakültesi birinci sınıfına yeni kaydolmuş bir öğrenci gibi hissettiğini söyledi. Hukukun belirli bir toplumda yaşayan kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması gereken kurallar bütünü olduğunu vurgulayan Kaynak, ''Adalet haklıya hakkını vermek, hadsize de haddini bildirmektir'' diye konuştu. Kaynak, ''Yargısı bağımsız olmayan ve dolayısıyla da çeşitli etkiler altında karar veren bir ülke, hukuk devleti olarak kabul edilemez. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bu nedenle anayasalarda ve anayasamızda korunmaya çalışılmıştır. Şunu açıkça ifade edebilirim ki ülkemizdeki yargı sistemi, incelediğimiz birçok ülkeye göre çok daha bağımsızdır'' dedi. Yargı görevini yerine getirenlerin yargı bağımsızlığını sağlamak için elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini vurgulayan Kaynak, ancak bunun için sadece hukukçuların değil, devletin tüm organlarının üzerine düşen hükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.