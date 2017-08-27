Kaynak yaparken yangın çıktı

Latif SANSÜR / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan İlçesi\'nde reklam panosuna yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımların neden olduğ uyangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alan yandı. Yol kenarındaki bir reklam panosuna kaynak yapılırken çıktığı belirlenen yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bugün öğlen saatlerinde Muğla’nın Yatağan İlçesi\'ndeki Yava Köyü civarında, tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını haber alan Orman Yangın Turgutlu Şefliği, ilk etapta iki araçla müdahale etti. Ardından söndürme çalışmalarına 8 arazöz, bir helikopter ve 50 yangın işçisi katıldı. Yaklaşık üç saatlik çalışma sonunda 4 hektar alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangının yol kenarındaki bir reklam panosuna kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını tespit etti. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

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