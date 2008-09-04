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Çevre

Kaynak suları boşa akıyor

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde tespiti yapılan saniyede 800 litre debideki kaynak sularının büyük bölümü boşa akıyor.

04 Eylül 2008 03:00

Çayıralan Belediye Başkanı Yusuf Coşan,  yaptığı açıklamada, jeofizik ve su mühendislerine ilçedeki kaynak su rezervlerinin tespitini yaptırdıklarını belirtti. Coşan, suyun en az olduğu temmuz-ağustos döneminde bile su rezervinin azalmadığını vurgulayarak, "İlçemizde şu anda saniyede yaklaşık 800 litre debi suyumuz mevcut. Bu suyumuzun büyük bölümü atıl ve yer altı suyu olarak kullanılmaktadır" dedi.

İlçede bulunan su kaynaklarından çıkan suyun göller oluşturduğunu da hatırlatan Coşan, mevcut suyun Yozgat ve tüm ilçelerinin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunun altını çizdi. Coşan, şöyle konuştu: "İlçemizde tespit ettirdiğimiz su rezervlerinin analizini de yaptırdık. Suda hiçbir ağır metal ve arsenik yok. Boşa akan kaynak sularının değerlendirilmesi için ilçemize yatırımcılar bekliyoruz. Su kaynakları kullanılarak, damacana su, tatlı su balıkçılığı, meyvecilik gibi üretim tesisleri kurulabilir. İlçemize gelerek, yatırım yapmak isteyenlere gerekli her türlü desteği vermeye hazırız. Şu anda Aytaç Akyudum Su, kaynak sularımızdan yararlanmak suretiyle su tesisi kurmaktadır. Buradaki mevcut kaynak, daha fazla tesisin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir."

Coşan, Çayıralan ilçe merkezinin yanı sıra ilçe merkezine yakın özellikle orman köylerinde de su kaynaklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

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