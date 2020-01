-Kaynak kodlarına prensipte evet denildi İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, F-16 uçaklarının kaynak kodunun alınmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve prensipte ''evet'' denildiğini söyledi. İzmir'de Vali Cahit Kıraç ve Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar'la birlikte Pınarbaşı semtindeki BMC Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Yılmaz, burada BMC Üst Yöneticisi Mehmet Demirpençe ve BMC Savunma Sanayi Bölüm Yöneticisi Nadi Postoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrikayı gezen Yılmaz, mayına karşı korumalı Kirpi adlı zırhı araç ve taktik tekerlekli araçlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra heyetle birlikte BMC'nin Turgutlu ilçesindeki test sahasına geçen Bakan Yılmaz, burada Kirpi ve taktik tekerlekli araçların arazi tırmanışı ve 1 metrelik suyun içinden geçişini içeren test çalışmalarını izledi. Temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, araçlarla gurur duyduklarını, kendilerini bu araçların sahibi olarak hissettiklerini belirterek, ''Bunlar bizim milli gücümüzü oluşturuyor. Emeği geçenlere, Türkiye'ye güç katanlara teşekkür ediyorum. Türkiye bugün, dünden daha güçlüdür. Yeter ki birlik beraberlik içinde olalım'' dedi. Yılmaz, Kirpi adlı aracın terörle mücadelede mayına karşı etkili olup olmadığı yönündeki soruya, ''Sahada çalışmasıyla gösterdi ki yüzde 100 güvenli, kendinden bekleneni veren bir araç. Gönül arzu ederki Türkiye'deki herşey demokratik sistem içinde dile getirilsin, tartışılsın. Hiçbir gerekçe şiddet kullanımını haklı göstermez. Her kim şiddetle bir hak alacağını düşünüyorsa yanılıyor. Birisi şiddete bir mazeret arıyorsa bilinki yanılıyordur. Kendisini düzeltmesi lazım. Türkiye demokratik sistem içinde her tür şeyi tartışmaya hazır. Zaten tartışıyor. Söylenmedik söz kaldı mı? Kalmadı'' cevabını verdi. Hükümetin savunma sanayiinde millileştirmeye önem verdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: ''Zırhlı araçlarla ilgili olarak BMC, FNSS, Otokar gibi bir çok firmamız üretim yapıyor. Zırhlı araçlarda hiçbir problemimiz yok. En son insansız hava aracı ANKA'nın seri üretim kararı alındı, TUSAŞ ile sözleşme imzalanacak. Kendi atak helikopterimizi üretiyoruz, kendi eğitim uçağımızı üreteceğiz. Milli gemimizi ürettik, milli tankımızın prototip çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2016 veya 2017'de silahlı kuvvetlerimizin envanterine girecek. Milli piyade tüfeğimizi ürettik, seri üretimine geçeceğiz. Bunun makineli halinin sözleşmesi imzalandı Kale Grubu'yla. Silahlı kuvvetlerimizin her ne ihtiyacı varsa biz hazırız. Gemiyi yaptık, kara araçlarını yaptık. Bir savaş uçağı... F-16'ların kaynak kodunun alınmasıyla ilgili görüşmeler devam ediyor, prensipte evet denildi. Görüşmeler var, belli aşamalardan geçecektir. Ancak tasarım sözleşmesi imzalandı. Belli bir süreç içinde inşallah kendi savaş uçağımızı da yapacağız.'' Bakan Yılmaz daha sonra Turgutlu'da mayına dayanıklı araçlar için kabin üretimi yapan Yol-Bak firmasını ziyaret ederek üretim tesislerini inceledi.