T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaynak işçisi ‘Cinci Hoca’

İnternette kendisini Cinci Hoca olarak niteleyen, kaynak işçisi Bekir B., Eyüp’teki evinde gözaltına alındı.

13 Kasım 2009 02:00

İstanbul’da kurduğu internet sitesinde kendisini Medyum Bekir Hoca olarak tanıtan ve kısmet açma, bozulan işleri iyileştirme, migren ağrısını dindirme vaadiyle, 100-1000 TL arası para talep eden Bekir B. (35) polise gelen ihbarın ardından takibe alındı.

İnternette kendisini ‘Cinci Hoca’ olarak niteleyen, kaynak işçisi Bekir B., Eyüp’teki evinde gözaltına alınarak getirildiği Bilişim Suçlar Büro Amirliği’nde, “İnsanlar koşa koşa geliyor. İstemesem de ettiğim dualar, yazdığım muskalar karşılığında para veriyorlardı” şeklinde ifade verdi. İddiaya göre Bekir B. “Dua kapılarının daha bir açık olduğunu” söyleyerek müşterilerini saat 20.00’den sonra kabul ediyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24