Kaynak işçisi ‘Cinci Hoca’

İstanbul’da kurduğu internet sitesinde kendisini Medyum Bekir Hoca olarak tanıtan ve kısmet açma, bozulan işleri iyileştirme, migren ağrısını dindirme vaadiyle, 100-1000 TL arası para talep eden Bekir B. (35) polise gelen ihbarın ardından takibe alındı.



İnternette kendisini ‘Cinci Hoca’ olarak niteleyen, kaynak işçisi Bekir B., Eyüp’teki evinde gözaltına alınarak getirildiği Bilişim Suçlar Büro Amirliği’nde, “İnsanlar koşa koşa geliyor. İstemesem de ettiğim dualar, yazdığım muskalar karşılığında para veriyorlardı” şeklinde ifade verdi. İddiaya göre Bekir B. “Dua kapılarının daha bir açık olduğunu” söyleyerek müşterilerini saat 20.00’den sonra kabul ediyordu.

