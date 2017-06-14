Kaynak Holding'den 34 kişiye tutuklama

‘FETÖ’ bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, holdingin eski yönetici ve ortaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen 39 kişiden 34'ü tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hâkimliğe sevk edilen 39 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 39 şüpheliden 34'ünün "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından tutuklanmasına hükmetti. Hâkimlik, diğer şüphelilerin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.