Kaynak Holding TMSF'ye devrediliyor

'FETÖ' soruşturması kapsamında Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43 şirkete atanan kayyımların yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; soruşturma kapsamında savcılık, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği, ticari faaliyeti ve organik bağı bulunduğu gerekçesiyle 43 şirkete daha önce atanan kayyımlara ait tüm yetkilerin TMSF'ye devredilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül tarihinde yayınlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19/1. maddesi uyarınca, söz konusu 43 şirkete atanan kayyımların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine ve devirle birlikte mevcut kayyumların görevlerinin sona ermesine karar verdi.

Kayyımların yetkilerinin TMSF'ye devredildiği 43 şirket

Işık Yayıncılık Ticaret AŞ,



Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret AŞ

Birtel İletişim Teknoloji Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiX



Doruk Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ



İdeks Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Teknoloji Medya Reklam Ticaret Limited Şirketi



Sakarya Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik AŞ



Seachange İnternational Inc, Seachange Medya Hizmetleri İş ortaklığı



Yaran Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi



Kervansaray Seyahat Konaklama Turizm ve Organizasyon Hizmetleri AŞ



Anadolu Fen Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ



Çağ Öğretim İşletmeleri AŞ



Dizayn Eğitim Araçları Sanayi ve Dış Ticaret AŞ



Fırat Eğitim Merkezi İşletmeleri Ticaret AŞ



Körfez Yayınları Basım Yayın Bilgisayar Yazılım Reklam Turizm Özel Eğitim ve Pazarlama



Mizan Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ, Hale Eğitim Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ



Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret AŞ



Işık Medya Planlama Pazarlama Reklamcılık Filmcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ



Nema Eğitim Öğretim İşletmeleri AŞ



Sema Eğitim Hizmetleri AŞ



Erguvan Kurumsal Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ



Mars Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ



Fetih Öğretim İşletmeleri AŞ



Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret AŞ, İttifa Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ



Okulum Öğretim İşletmeleri AŞ



Sarıyer Işık Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ, Söğüt Öğretim İşletmeleri AŞ



Vifak Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ



Erfa Mühendislik Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ



Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ



Nurpak Boya Apre Sanayi ve Ticaret AŞ



Nur Tekstil Boya Apre Sanayi ve Ticaret AŞ



Optimum Gaz Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited



Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ



Yenbu Makine Sanayi ve Ticaret AŞ



Gözütoklar Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ



Gözütoklar Dış Ticaret Limited Şirketi, Gözütoklar Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ



Çelikeller Yapı ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret AŞ



Çetin Makine Hırdavat İnşaat Ortopedi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.