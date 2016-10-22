Kaynak Holding TMSF'ye devrediliyor

'FETÖ' soruşturması kapsamında Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43 şirkete atanan kayyımların yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; soruşturma kapsamında savcılık, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği, ticari faaliyeti ve organik bağı bulunduğu gerekçesiyle 43 şirkete daha önce atanan kayyımlara ait tüm yetkilerin TMSF'ye devredilmesi talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül tarihinde yayınlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19/1. maddesi uyarınca, söz konusu 43 şirkete atanan kayyımların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine ve devirle birlikte mevcut kayyumların görevlerinin sona ermesine karar verdi.
Kayyımların yetkilerinin TMSF'ye devredildiği 43 şirket
Işık Yayıncılık Ticaret AŞ,
Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret AŞ
Birtel İletişim Teknoloji Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiX
Doruk Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ
İdeks Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Teknoloji Medya Reklam Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik AŞ
Seachange İnternational Inc, Seachange Medya Hizmetleri İş ortaklığı
Yaran Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi
Kervansaray Seyahat Konaklama Turizm ve Organizasyon Hizmetleri AŞ
Anadolu Fen Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ
Çağ Öğretim İşletmeleri AŞ
Dizayn Eğitim Araçları Sanayi ve Dış Ticaret AŞ
Fırat Eğitim Merkezi İşletmeleri Ticaret AŞ
Körfez Yayınları Basım Yayın Bilgisayar Yazılım Reklam Turizm Özel Eğitim ve Pazarlama
Mizan Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ, Hale Eğitim Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ
Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret AŞ
Işık Medya Planlama Pazarlama Reklamcılık Filmcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ
Nema Eğitim Öğretim İşletmeleri AŞ
Sema Eğitim Hizmetleri AŞ
Erguvan Kurumsal Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Mars Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ
Fetih Öğretim İşletmeleri AŞ
Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret AŞ, İttifa Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ
Okulum Öğretim İşletmeleri AŞ
Sarıyer Işık Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ, Söğüt Öğretim İşletmeleri AŞ
Vifak Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ
Erfa Mühendislik Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ
Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ
Nurpak Boya Apre Sanayi ve Ticaret AŞ
Nur Tekstil Boya Apre Sanayi ve Ticaret AŞ
Optimum Gaz Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited
Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ
Yenbu Makine Sanayi ve Ticaret AŞ
Gözütoklar Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Gözütoklar Dış Ticaret Limited Şirketi, Gözütoklar Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Çelikeller Yapı ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret AŞ
Çetin Makine Hırdavat İnşaat Ortopedi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.