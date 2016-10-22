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Kaynak Holding TMSF'ye devrediliyor

Daha önce kayyım atanan Kaynak Holding'de yetkiler TMSF'ye devredilecek

22 Ekim 2016 16:45

'FETÖ' soruşturması kapsamında Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43 şirkete atanan kayyımların yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; soruşturma kapsamında savcılık, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği, ticari faaliyeti ve organik bağı bulunduğu gerekçesiyle 43 şirkete daha önce atanan kayyımlara ait tüm yetkilerin TMSF'ye devredilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül tarihinde yayınlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19/1. maddesi uyarınca, söz konusu 43 şirkete atanan kayyımların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine ve devirle birlikte mevcut kayyumların görevlerinin sona ermesine karar verdi.

 

Kayyımların yetkilerinin TMSF'ye devredildiği 43 şirket

 

Işık Yayıncılık Ticaret AŞ,

Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret AŞ

Birtel İletişim Teknoloji Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiX

Doruk Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ

İdeks Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Teknoloji Medya Reklam Ticaret Limited Şirketi

Sakarya Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik AŞ 

Seachange İnternational Inc, Seachange Medya Hizmetleri İş ortaklığı

Yaran Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi

Kervansaray Seyahat Konaklama Turizm ve Organizasyon Hizmetleri AŞ

Anadolu Fen Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ

Çağ Öğretim İşletmeleri AŞ

Dizayn Eğitim Araçları Sanayi ve Dış Ticaret AŞ

Fırat Eğitim Merkezi İşletmeleri Ticaret AŞ

Körfez Yayınları Basım Yayın Bilgisayar Yazılım Reklam Turizm Özel Eğitim ve Pazarlama

Mizan Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ, Hale Eğitim Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ

Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret AŞ

Işık Medya Planlama Pazarlama Reklamcılık Filmcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ

Nema Eğitim Öğretim İşletmeleri AŞ

Sema Eğitim Hizmetleri AŞ

Erguvan Kurumsal Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Mars Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ

Fetih Öğretim İşletmeleri AŞ

Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret AŞ, İttifa Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ

Okulum Öğretim İşletmeleri AŞ

Sarıyer Işık Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ, Söğüt Öğretim İşletmeleri AŞ

Vifak Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ

Erfa Mühendislik Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ

Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ

Nurpak Boya Apre Sanayi ve Ticaret AŞ

Nur Tekstil Boya Apre Sanayi ve Ticaret AŞ

Optimum Gaz Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited

Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ

Yenbu Makine Sanayi ve Ticaret AŞ

Gözütoklar Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Gözütoklar Dış Ticaret Limited Şirketi, Gözütoklar Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

Çelikeller Yapı ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret AŞ

Çetin Makine Hırdavat İnşaat Ortopedi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

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Kaynak HoldingFETÖsoruşturmakayyım

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