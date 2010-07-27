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KAYMAKAMLIKTA KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU    DÖRTYOL (A.A)

27 Temmuz 2010 20:33

-KAYMAKAMLIKTA KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU    DÖRTYOL (A.A) - 27.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı, dün ilçede 4 polisin şehit olmasının ardından kaymakamlıkta kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Kaymakam Sandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam başlayan olayların polis ve askerin önlemlerine rağmen zaman zaman devam ettiğini, bu nedenle başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi. Sandıkçı, ilçede sağduyunun hakim olması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, şöyle konuştu: ''Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de birlikte omuz omuza mücadele vermiş bir milletin çocuklarıyız. Bütün insanlar memleketimizin öz evladıdır ve kardeştir. Bu insanları değişik kamplara bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Birbirimize sevgi ve saygıyla sarılacağız. Kardeşliğimizi kimse bozmamalı. Bütün yaralar sarılacak, zararlar karşılanacak. Müsterih olunmalı. Birkaç gün sakin olmamız gerekir. Mümkün olduğunca tahriklerden kaçınalım. Gruplara provokatörler girebilir, vatandaşı saldırıya tahrik edebilir. Sağduyulu olmakta yarar var. Bu memleket hepimizin.'' Sandıkçı, Dörtyol'da huzur ortamının sağlanması için karşılıklı anlayışla hareket edilmesi gerektiğini, bu konuda ilçe halkına güvendiğini ifade etti. Terör örgütünün hain saldırılarının halk arasında gerginlik yaratmaması gerektiğini söyleyen Sandıkçı, ''Hepimiz birbirimizi kucaklamalıyız. Beraber yaşıyoruz, yaşadık, yaşayacağız. O nedenle birbirimize düşmemeliyiz. Vatandaşları sakin ve sabırlı olmaya davet ediyorum'' dedi. Kaymakam Sandıkçı, akşam saatlerinde Vali Mehmet Celalettin Lekesiz'in başkanlığında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle jandarma ve emniyet yetkililerinin katılacağı geniş kapsamlı toplantı yapılacağını bildirdi.

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