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Kaymakamlıkta intihara kalkıştı, Kaymakam ikna etti

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN merkez Toroslar İlçesi Kaymakamlığı çatısında intihar girişiminde bulunan 34 yaşındaki İbrahim A

20 Eylül 2017 19:55

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN merkez Toroslar İlçesi Kaymakamlığı çatısında intihar girişiminde bulunan 34 yaşındaki İbrahim A.\'yı, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ikna etti.
Olay, merkez Toroslar İlçesi Çağdaşkent Mahallesi\'nde bulunan Toroslar  Kaymakamlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kaymakamlıktan yardım alan 2 çocuk babası işssiz İbrahim A., tekrar yardım için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na gitti. Buradaki memur daha önce yardım aldığını belirterek İbrahim A.\'ya olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine yanında getirdiği jiletle kendine zarar vermeye başlayan İbrahim A., Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nın içinde bulunduğu 3 katlı kaymakamlık binasının çatısına çıkarak kendisini aşağı atacağını söyledi. Olay üzerine bölgeye ulaşan itfaiye aracı atlama ihtimaline karşı kaymakamlık bahçesine hava yastığı açarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile İlçe Emniyet Müdürü Abubekir Fil de çatıdaki İbrahim A.\'nın yanına çıkarak kendisini ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat boyunca direnen İbrahim A., Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin\'in yardım yapılacağı şeklinde söz vermesi üzerine eylemine son verdi. İbrahim A., olay yerindeki ambulansla tedavisinin yapılması için Mersin Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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