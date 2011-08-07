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KAYMAKAMLIK KONUTUNA SALDIRI: 1 ŞEHİT HİZAN (A.A)

07 Ağustos 2011 03:18

-KAYMAKAMLIK KONUTUNA SALDIRI: 1 ŞEHİT HİZAN (A.A) - 07.08.2011 - Bitlis'in Hizan ilçesindeki Hizan Kaymakamlığı konutuna, terör örgütü PKK mensupları roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saat 23.00 sıralarında, Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli'nin konutuna, terör örgütü PKK mensupları tarafından, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda konut önünde nöbet tutan bir polis memurunun şehit olduğu, bir polis memurunun ise yaralandığı öğrenildi. Yaralı polis memurunun, Hizan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli, yaptığı açıklamada, konutuna saldırı düzenlendiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. İlçeye giriş ve çıkışların yasaklandığı ve ilçe genelinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi. Öte yandan ilçeye takviye olarak güvenlik kuvvetleri sevk edildi.

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