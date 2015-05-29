Kaymakamlık izin vermedi, Mehmet Ayvalıtaş'ın ölüm görüntülerini 'kaybeden' polislerin davası düştü

Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın, bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili görülen davada, olay yerine ait görüntüleri mahkemeye sunmadığı gerekçesiyle haklarında "Görevi ihmal" suçundan dava açılan 3 polisin davası Ataşehir Kaymakamlığı’nın izin vermemesi nedeniyle düşürüldü.

Kaymakam, polislerin yargılanmasını izin vermedi

Arzı Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, mahkeme hakimi, Ataşehir Kaymakamlığı'nın polisler hakkında soruşturma izni vermediğini ve müşteki avukatlarının karara itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin değerlendirme yaparak 'soruşturma izni verilmemesi' kararını onadığına dair cevap verdiğini belirtti.

Sanık polisler duruşmaya gelmedi

Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık polisler katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme hakimi, Ataşehir Kaymakamlığı'nın polisler hakkında soruşturma izni vermediğini ve müşteki avukatlarının karara itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin değerlendirme yaparak 'soruşturma izni verilmemesi' kararını onadığına dair cevap verdiğini belirtti.

‘Ayvalıtaş'ın ölüm yıldönümüydü, bağsağlığı dileriz’

Duruşmada söz alan sanık avukatı Taha Çalıcı, "Öncelikle dün Mehmet Ayvalıtaş'ın ölüm yıldönümüydü. Başsağlığı dileklerimizi müşteki avukatlarına iletiriz. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nden gelen yazıya bir diyeceğimiz yoktur" dedi.

‘Adli yargılama ilkesine aykırıdır’

Davada müşteki olan Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş'ın avukatı Gülseren Günay ise, "Gelen yazı adil yargılama ilkesine aykırıdır. Soruşturma izni verilmiş olsaydı başsağlığı dilekleri yerini bulacaktı" diye konuştu. Müşteki avukatlarından Rana Geriş Kayan da Bölge İdare Mahkemesi kararının içeriğinde 'soruşturma izni verilmesine' dair bir anlam bulunduğunu ve savcılığın da davayı bu şekilde açtığını kaydederek yargılamaya devam edilmesini talep etti.

‘İzin yok, dava düştü’

Mahkeme, 3 polis hakkında 'Görevi ihmal' suçundan dava açıldığını ancak haklarında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle kovuşturma şartlarının gerçekleşmemiş olduğunu gerekçe göstererek davanın düşmesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.K. ve A.K.S.'nin Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi'nde görevli polis memurları, M.E.'nin ise komiser yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

‘Görüntü temin edilemedi’

Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında olay yerine ilişkin MOBESE görüntülerinin talep edildiği ifade edilen iddianamede, polis merkezinden mahkemeye gönderilen yazıda görüntülerin olmadığından temin edilemediğinin bildirildiği kaydedildi.

‘Yok’ dedikleri görüntüler ortaya çıkınca haklarında dava açıldı

Davanın 5 Şubat 2014 tarihinde görülen celsesinden sonra görüntülerin dava dosyasına koyulduğu belirtilen iddianamede, 3 polis hakkında "görevi ihmal" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Söz konusu görüntüler Ayvalıtaş ailesinin avukatlarını çabasıyla bulunup dosyaya konmuştu.