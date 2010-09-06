-KAYMAKAMLIK BİNASINDAN HIRSIZLIK DİDİM (A.A) - 06.09.2010 - Aydın'ın Didim ilçesinde, Kaymakamlık hizmet binasından hırsızlık yapıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde pencereden Kaymakamlık binasına girildiği, özel kalemde bulunan 1 adet dizüstü bilgisayar ile diğer odalarda bulunan bin 300 liranın çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili parmak izi çalışması başlatan polis, binada bulunan kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Didim Kaymakamı Ali Katırcı, resmi evrakta şu ana kadar tespit edilmiş bir eksikliğin bulunmadığını bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kaymakam Katırcı, güvenlik konusundaki eksikliklerin giderileceğini, zemin kattaki pencerelere demir parmaklık takılacağını söyledi. Kaymakam Katırcı, ''Bir tarafta jandarma, diğer tarafta emniyetin bulunduğu Kaymakamlık hizmet binasına giren kişi veya kişiler oldukça cesaretliymiş'' dedi.